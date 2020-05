DI-RECT geeft op 6 juni een streamingconcert vanuit De Koninklijke Schouwburg in Den Haag, kondigt de band maandag aan via Instagram. Mensen die een kaartje kopen mogen zelf bepalen wat ze ervoor betalen, met een minimum van 1 euro.

In samenwerking met Haagse ondernemers zorgt DI-RECT ervoor dat kaartkopers een bier- of wijnpakket voorafgaand aan het optreden thuis ontvangen. Ook is er de mogelijkheid om een speciaal T-shirt van de single Soldier On van de band te bestellen.

Vanwege de coronacrisis zijn grote evenementen verboden tot 1 september. Bij het optreden van DI-RECT zullen geen fans in het pand van Het Nationale Theater in Den Haag aanwezig zijn.

De kaartverkoop voor het online optreden van DI-RECT begint op 15 mei. "We missen het live spelen enorm dus we gaan deze avond er alles aan doen om er iets heel bijzonders van te maken", aldus de band.

DI-RECT kondigt hun livestreamconcert aan (Foto: Instagram/DI-RECT)

