De Amerikaanse soul- en R&B-zangeres Betty Wright is zondag overleden. Ze werd 66 jaar. Wright scoorde hits met onder meer Tonight Is The Night, Where Is The Love? (beide 1974) en No Pain, (No Gain) (1988).

Het overlijden van Wright, die werd geboren als Bessie Regina Norris, werd op Twitter bekendgemaakt door haar nicht. Het is niet bekend waaraan de zangeres is overleden.

Wright kwam uit Miami. Ze begon haar zangcarrière als lid van de gospelgroep Echoes of Joy, samen met haar broers en zussen en tekende ze in 1966 als dertienjarige een platencontract. Haar eerste album, My First Time Around, verscheen twee jaar later.

Als achttienjarige scoorde Wright haar eerste grote hit, die ook meteen de grootste uit haar loopbaan zou worden: Clean Up Woman. Haar eerste en enige Grammy Award volgde drie jaar later, voor Where Is The Love?

Wright startte eigen platenlabel

Ze bleef in de twee decennia die volgden zelf muziek maken en startte in de jaren tachtig als eerste vrouwelijke artiest zelf een platenlabel. Wrights laatste grote hit, No Pain, (No Gain) kwam uit in 1988.

Wright werkte mee aan nummers van andere grote artiesten, zoals Gloria Estefan, Jennifer Lopez en Joss Stone. Haar werk is ook veelvuldig gesampled, onder anderen door Beyoncé en Mary J. Blige.

Wright maakte in 2011 een comeback, dankzij het album Betty Wright: The Movie, waarvoor ze samenwerkte met The Roots. Het nummer Surrender van dat album werd genomineerd voor een Grammy.

Zoon van Wright werd in 2005 vermoord

Ze trouwde drie keer. Haar laatste huwelijk, met de legendarische reggaeartiest en producer Noel 'King Sporty' Williams duurde tot aan diens dood in 2015. Wright kreeg vijf kinderen. Een van hen, zoon Patrick, werd in 2005 op 21-jarige leeftijd doodgeschoten na een ruzie op een feest.

Wright trad regelmatig op in Nederland, onder meer op North Sea Jazz. Ze gaf in juli vorig jaar nog een concert in Paradiso.