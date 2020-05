Acteur Aidan Gillen, die de rol van Petyr 'Littlefinger' Baelish vertolkt in Game of Thrones, speelt de hoofdrol in de videoclip van de Ierse punkband Fontaines DC's nieuwe single A Hero’s Death. Hier hoefde de band geen grote som geld voor neer te leggen, een biertje was genoeg.

Grian Chatten, de frontman van Fontaines DC, vertelde zondag aan BBC News dat hij gehoord had dat Gillen fan was van de band. "Hij heeft ons een paar keer zien optreden, dus toen hebben we hem gevraagd in onze clip te spelen."

Dat wilde de acteur wel. "We hadden niet veel budget, maar hij zei dat we maar een biertje voor hem moesten kopen", aldus Chatten.

Gillen speelt in A Hero’s Death een charismatische talkshowpresentator wiens leven uit de hand loopt als hij merkt dat hij overschaduwd wordt door zijn sidekick.

309 Video Bekijk hier de muziekvideo A Hero's Death van Fontaines D.C.

In juli komt het bijbehorende album uit, dat ook A Hero's Death gaat heten. Hierover vertelt Chatten: "Ik vond het idee best grappig - omdat ik half verwacht dat mensen het (album, red.) niet leuk gaan vinden", zegt Chatten. "Dus het idee om het A Hero's Death te noemen is om daar een beetje om te lachen."

De titel zou een ironische manier zijn om het "moeilijke tweedealbumsyndroom" te erkennen.