Naar aanleiding van het overlijden van Little Richard vertelt Mick Jagger zaterdag via Twitter hoe inspirerend de zanger voor hem is geweest. De Rolling Stones-voorman benadrukt daarnaast wat de artiest heeft betekend voor popmuziek.

"Ik ben zo bedroefd om te horen dat Little Richard is heengegaan", begint Jagger te vertellen. "Hij was de grootste inspiratie in mijn jonge tienerjaren. Als je zijn muziek tegenwoordig speelt, heeft het nog steeds dezelfde rauwe, elektrische energie als toen het door de muziekscene schoot in de jaren vijftig."

Little Richard speelde mee tijdens de eerste tournee van de Rolling Stones in 1963. Later traden Jagger en hij ook samen nog op met het nummer I Can't Turn You Loose, als een ode aan zanger Otis Redding.

Jagger: "Toen we met hem op tournee waren, keek ik iedere avond naar zijn bewegingen. Ik leerde van hem hoe ik het publiek moest vermaken en betrekken. Hij was altijd heel gul met advies."

"Hij heeft zoveel bijgedragen aan populaire muziek", schrijft Jagger. "Ik zal je missen."

Elton John: 'optreden was meest opwindende moment uit mijn leven'

Ook Elton John schrijft vol lof over Little Richard. "Zonder twijfel - muzikaal, vocaal en visueel - was hij mijn grootste inspiratiebron", schrijft de Britse zanger op Twitter. "Om hem live te kunnen zien in mijn tienerjaren, was destijds het meest opwindende moment in mijn leven. Kippenvel, elektriciteit en vreugde kwamen uit elke porie."

John prijst daarnaast Little Richards grootste hit Tutti Frutti. "De eerste paar seconden zijn de meest explosieve uit de muziekgeschiedenis"

Op sociale media verschijnen er meer reacties van bekende artiesten. Brian Wilson, zanger van The Beach Boys, prijst het talent van Little Richard op Twitter. "Hij was er vanaf het begin en heeft ons allemaal geleerd hoe rock-'n-roll werkt."

Debbie Harry, bekend als zangeres van Blondie, herdenkt Little Richard met een oude foto. Ook KISS-voorman Gene Simmons benadrukt hoe belangrijk de zanger is geweest. "Ik had de eer om Richard te ontmoeten in zijn latere jaren. Hij zei tegen me: 'Ik ben de architect van rock-'n-roll.' Amen! Rust in vrede."

Little Richard scoorde met name in de jaren vijftig grote hits met platen als Tutti Frutti en Long Tall Sally. De zanger wordt vaak in één adem genoemd met iconen als Jerry Lee Lewis en Elvis Presley.