Andre Harrell, de oprichter van het invloedrijke hiphoplabel Uptown Records, is op 59-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend. Dat melden verschillende media zaterdag, waaronder Billboard.

Harrell maakte in de jaren tachtig hiphopnummers samen met Alonzo Brown, als het duo Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Al snel ging hij zich echter op de zakelijke kant van muziek storten, bij Def Jam Records. Kort nadat hij daar algemeen directeur was geworden, stapte hij op om een eigen label te beginnen.

Zo werd Uptown Records vanaf 1986 een toonaangevend bedrijf voor de opkomende r&b- en hiphopscene. Een van Harrells bekendste ontdekkingen was Sean Combs, later bekend als Puff Daddy (en P. Diddy). Hij liep stage bij Uptown en zorgde er later voor dat artiesten als Mary J. Blige en Jodeci beroemdheden werden.

Uptown Records was daarnaast ook betrokken bij het begin van de carrière van Notorious B.I.G. Toen Combs in 1993 bij het bedrijf vertrok, nam hij grote namen met zich mee om zijn eigen label Bad Boys op te richten. Uptown was daarna minder succesvol en werd uiteindelijk in 1999 overgenomen door Universal. Harrell stond later zelf nog aan de wieg van de carrière van onder meer Robin Thicke.

Amerikaanse artiesten reageren zaterdag geschokt en bedroefd op het onverwachte overlijden van Harrell. "Mijn hart is gebroken", schrijft Mariah Carey op Twitter. Muziekproducent Mark Ronson laat via een bericht op Instagram weten hoe inspirerend Harrell voor hem is geweest.