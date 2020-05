Tekashi 6ix9ine heeft vrijdag zijn eerste single uitgebracht sinds hij in april zijn gevangenisstraf voor thuisdetentie mocht verruilen vanwege de coronacrisis. In de videoclip bij GOOBA laat de Amerikaanse rapper zijn enkelband zien.

Op zaterdagochtend was GOOBA trending op YouTube, met een elfde plek en ruim 24 miljoen views via de videodienst.

In april werd bekend dat Tekashi 6ix9ine de gevangenis mocht verlaten. De 24-jarige rapper is astmapatiënt en behoort daardoor tot een risicogroep tijdens de coronacrisis.

Tekashi 6ix9ine werd in november 2018 gearresteerd wegens betrokkenheid bij een criminele organisatie, maar sloot een deal met justitie: in ruil voor zijn getuigenis tegen de Nine Trey Gangsta Bloods-bende kreeg hij 24 maanden in plaats van mogelijk 47 jaar gevangenisstraf opgelegd.

