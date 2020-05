Zangeres Desiree Manders, bekend als Desray van de Nederlandse eurodancegroep 2 Brothers on the 4th Floor, heeft borstkanker, zo heeft ze vrijdag bekendgemaakt via Facebook.

Manders kreeg voor Kerst vorig jaar te horen dat er een tumor van 5,5 centimeter bij haar is gevonden. De kanker is niet uitgezaaid, benadrukt ze. "We gaan er allemaal voor dat ik beter ga worden. En dat geloof ik dan ook heilig! Deze strijd ga ik zeker winnen. Want ik geef nooit op."

Manders wilde de diagnose al eerder delen, maar ze "was bang en had zelf veel verwerken". "Ik was bang dat mijn optredens gecanceld zouden worden als men er eenmaal achter kwam. Terwijl juist de muziek en het zingen mij op de been houden!"

Manders meldt dat ze in februari is begonnen met chemotherapie. De behandelingen duren tot en met juni. "Het sterkt mij dat ik niet alleen ben in mijn gevoel. Dankzij mijn allerliefste vriend Patrick, mijn familie en vrienden kom ik er doorheen. Meer dan ooit besef ik hoe gezegend ik ben met zulke mooie lieve mensen om mij heen."

2 Brothers on the 4th Floor beleefde vooral in de jaren negentig van de vorige eeuw grote successen met Never Alone. Manders maakt sinds 1993 deel uit van de band, die in 1990 werd opgericht in Utrecht.