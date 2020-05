De concerten van Camila Cabello op 15 juni in Amsterdam en van Editors op 27 juni in Den Haag zijn vanwege de maatregelen rond de coronacrisis geannuleerd, meldt concertpromotor MOJO Nederland vrijdag. Het is voor beide concerten niet gelukt om een alternatieve datum te vinden.

MOJO belooft kaartkopers een mail met informatie over de annulering. "Wanneer Camila Cabello weer op tournee gaat wordt een eventuele show in Nederland als een nieuw event aangekondigd", aldus een woordvoerder van MOJO tegen NU.nl.

Cabello zou optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het optreden van Editors zou plaatsvinden in het Haagse Zuiderpark.

Donderdag kondigde MOJO een nieuwe datum aan voor het op 23 juni geplande optreden van Tom Jones. De Amerikaanse zanger geeft zijn optreden in de Ziggo Dome nu op 22 juni 2021.

