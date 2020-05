Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck With U

Popsterren Ariana Grande en Justin Bieber zijn al jarenlang bevriend. Beide artiesten vallen onder het management van Scooter Braun, waardoor een muzikale samenwerking tussen de twee al langer verwacht werd. Nu heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de twee ook daadwerkelijk een duet hebben opgenomen. In het nummer, Stuck With U, zingen ze dat ze zich het liefst thuis opsluiten met hun geliefde. De opbrengsten van de plaat gaan naar de First Responders Children Foundation.

Beluister het nummer hier

Ilse DeLange & Michael Schulte - Wrong Direction

Ilse DeLange brengt op 15 mei het in Duitsland geschreven en opgenomen album Changes uit. De zangeres is momenteel te zien in de Duitse versie van Beste Zangers. Het nieuwe nummer Wrong Direction zingt en schreef ze met Michael Schulte, die net als DeLange eerder meedeed aan het Eurovisie Songfestival. De zanger werd in 2018 vierde met het lied You Let Me Walk Alone. DeLange eindigde in 2014 als onderdeel van The Common Linnets op de tweede plaats. De twee artiesten zingen op 16 mei tijdens Eurovision: Europe Shine A Light samen een cover van Nicoles Ein Bisschen Frieden.

Beluister het nummer hier

Hayley Williams - Pure Love

Hayley Williams was jarenlang de frontvrouw van de band Paramore en kondigde eerder dit jaar een soloalbum aan. De plaat Petals For Armor werd opgedeeld in drie verschillende EP's. De eerste twee werden al in februari en april uitgebracht. Vrijdag verscheen de derde, waardoor het debuutalbum van de zangeres nu compleet is. Het laatste deel bestaat uit vijf nummers, waarvan Pure Love de eerste is.

Beluister het nummer hier

Sia - Saved My Life

Hoewel het recentste album van Sia alweer uit 2016 stamt, was de zangeres nooit lang uit beeld. Zo verscheen ze met regelmaat op soundtracks van films, werkte ze samen met artiesten als David Guetta en Labrinth en bracht ze een kerstplaat uit. Tijdens het online festival COVID is No Joke bracht ze haar nieuwe single Saved My Life ten gehore. Het nummer werd geschreven in samenwerking met de Britse popster Dua Lipa.

Beluister het nummer hier