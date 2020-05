Bob Dylan gaat voor het eerst sinds 2012 een nieuw album uitbrengen: Rough And Rowdy Ways. De 78-jarige zanger maakt vrijdag via Twitter bekend dat zijn 39e studioalbum op 19 juni verschijnt.

Het is voor het eerst sinds Tempest dat de Amerikaanse artiest een album met nieuwe liedjes uitbrengt. Een van die songs is het bluesnummer False Prophet, dat vanaf vrijdag online staat.

Dylan bracht de afgelopen weken al zonder aankondiging twee andere nummers uit. Murder Most Foul en I Contain Multitudes waren nog niet eerder verschenen, maar zijn vermoedelijk eerder opgenomen. Het stemgeluid van de artiest klinkt jonger dan dat op False Prophet te horen is. De drie nummers verschijnen allemaal op Rough and Rowdy Ways.

De afgelopen jaren kwam Dylan met een aantal coveralbums, waaronder Triplicate in 2017. In september verschenen een aantal nooit uitgebrachte samenwerkingen met Johnny Cash.