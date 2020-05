Vanaf 1 juni mogen concertzalen weer open voor maximaal dertig personen, inclusief personeel. Hoewel poppodia betwijfelen of ze binnen die kaders rendabel zullen zijn, weegt de wens om de muziekindustrie weer op gang te brengen zwaarder. Dat laten verschillende podia weten aan NU.nl.

AFAS Live: 'Gaan uit van theateropstelling met vijfhonderd bezoekers'

Voor AFAS Live, dat een capaciteit van zesduizend bezoekers heeft, zijn de vanaf 1 juni geldende coronaregels "niet haalbaar". "De voorwaarden voor ons zijn: minimaal vijfhonderd bezoekers in een theateropstelling", aldus een woordvoerder van de Amsterdamse concertzaal. "Of we dan break-even gaan draaien, weten we op dit moment nog niet, maar het is een begin."

"We zien het als venue als onze plicht om mee te denken en in ieder geval de Nederlandse artiesten weer een podium inclusief publiek te kunnen bieden. Ook vinden wij het onze verantwoordelijkheid om de hele (muziek)industrie weer op gang te krijgen."

"Op dit moment zijn we verschillende scenario's aan het uitdenken. Met inachtneming van de afstandsregel is dit voor vijfhonderd man in een theateropstelling mogelijk, maar met een versoepeling van de regels zou vijftienhonderd bezoekers zeker haalbaar moeten zijn."

TivoliVredenburg: 'Overwegen tours en tijdslots'

TivoliVredenburg, met een capaciteit van 1.717 stoelen in de grote zaal, laat weten "het denken in traditionele concertformules" te laten varen. "We overwegen een soort 'tours' te organiseren, waarbij we het publiek via verschillende zalen in tijdslots langs muzikale performances leiden", aldus het Utrechtse poppodium bij monde van directeur Jeroen Bartelse. "Rendabel wordt deze vorm van heropening niet."

"Toch is dit is een begin: de artiest krijg weer mensen voor zich in plaats van een scherm, de technicus staat weer even aan de knoppen, het publiek voelt zich weer publiek."

Hedon Zwolle: 'Niet kostendekkend, maar band met bezoekers is belangrijk'

Waar de grote zaal van Hedon Zwolle minimaal 350 bezoekers nodig heeft om kostendekkend te draaien, ziet het Overijsselse poppodium binnen het kader van maximaal dertig personen in het pand "kleine mogelijkheden om af en toe iets interessants te doen".

"Deze activiteiten zullen waarschijnlijk niet kostendekkend zijn, maar wel belangrijk voor de band met onze bezoekers. De activiteiten op het gebied van talentontwikkeling kunnen wel verder uitgebreid worden. Daar zijn we blij mee."

Ziggo Dome diende plan voor meer dan dertig bezoekers in

De Ziggo Dome heeft woensdag bij de gemeente Amsterdam een plan ingediend om meer dan dertig personen in het pand te kunnen verwelkomen. De Amsterdamse concertzaal met een capaciteit van 17.000 bezoekers denkt met ruimere gangpaden en zitconcerten op een veilige manier optredens voor 2.000 tot 2.500 personen te kunnen inrichten.

344 Video De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.