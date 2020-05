Paul McCartney heeft vanwege de coronacrisis zijn komende tournee door Europa moeten afblazen. De Brit zou op 29 mei een optreden geven in het Nijmeegse Goffertpark.

Op zijn website laat McCartney weten dat er nog geen nieuwe data zijn gevonden voor zijn concerten in onder meer Frankrijk, Duitsland en Spanje.

"We hadden er ontzettend veel zin in om jullie komende zomer te zien, want het zou ongetwijfeld heel leuk worden", laat de voormalige Beatle weten in een verklaring.

"De band en ik vinden het ontzettend jammer dat we jullie niet kunnen zien, maar we bevinden ons in bizarre tijden en de volksgezondheid heeft nu prioriteit."

McCartney zou tijdens zijn tournee spelen met de band waarmee hij al vijftien jaar speelt: toetsenist Paul 'Wix' Wickens, drummer Abe Laboriel jr., bassist Brian Ray en gitarist Rusty Anderson.

Drie jaar geleden trad de 77-jarige zanger voor het laatst in Nederland op. Het ging toen om een Pinkpop-optreden.

De ex-Beatle zou dit jaar eveneens de hoofdact van de vijftigste editie van het festival Glastonbury zijn, maar inmiddels is ook daar een streep door gehaald.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.