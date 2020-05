Het Amsterdam Dance Event houdt vooralsnog rekening met een editie in 2020. De organisatie gaat door met de voorbereidingen voor het evenement, dat van 21 oktober tot en met 25 oktober op het programma staat. Hoewel is meegedeeld dat grote evenementen pas kunnen plaatsvinden als er een coronavaccin is, gelast ook Mojo, de grootste festivalorganisator van Nederland, nog geen festivals af.

"Het Amsterdam Dance Event gaat er dit jaar wel anders dan anders uitzien", aldus een woordvoerder. "Hoe precies, dat kunnen we nog niet zeggen. Er verandert op dit moment zoveel zo snel."

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meldde donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet pas "massale evenementen met landelijke uitstraling" toestaat als er een vaccin tegen COVID-19 is. Het Amsterdam Dance Event trok vorig jaar 400.000 bezoekers uit 146 landen.

"De brief kwam heftig bij ons binnen", aldus de woordvoerder, die zegt dat het nog te vroeg is om te denken aan een annulering. "We hebben geen hotline met premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM om te weten wat er straks gaat gebeuren. Nu is het tot 1 juli maximaal dertig mensen, daarna maximaal honderd mensen. Wie weet wat er straks gaat gebeuren in augustus?"

Mojo organiseert onder meer Lowlands in Biddinghuizen, waar onder anderen De Staat vorig jaar optrad. (Foto: BrunoPress)

Mojo: 'Mededeling De Jong was een shock'

Mojo, de grootste concert- en festivalorganisator van Nederland, was verrast door de mededeling in de Kamerbrief van minister De Jonge. "We hadden er natuurlijk rekening mee gehouden dat er ook na 1 september geen evenementen zouden konden worden gehouden, maar dit was nogal een shock", aldus een woordvoerder.

"Natuurlijk gaat de gezondheid voor alles, maar wij hadden al plannen bedacht hoe we evenementen in de Ziggo Dome en AFAS Live konden organiseren met de anderhalvemeterregel en alle reisrestricties. Er zouden bijvoorbeeld alleen Nederlandse artiesten komen."

Bij de concertorganisator leven nog veel vragen. "Wanneer heeft een evenement een landelijke uitstraling? Zijn het theaters en musicals? Of zijn het alleen de concerten en festivals? Er is nog heel veel onduidelijk."

De Kamerbrief is ook voor Mojo, dat onder meer Lowlands, Pinkpop en het North Sea Jazz Festival organiseert, geen reden om festivals na 1 september te annuleren. "We gaan door met de voorbereidingen en willen in gesprek met de overheid of de mededeling van De Jonge definitief is. We willen eerst duidelijkheid."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.