Ilse DeLange brengt op 15 mei haar nieuwe album Changes uit. Zoals de titel al weggeeft, zingt ze over de veranderingen in het leven en hoe je soms niet alles in de hand hebt. De zangeres heeft zelf weleens moeite met dat gegeven en zingt zichzelf toe.

Het nummer Flow gaat over de dingen die we niet altijd in de hand hebben, dat je daar soms aan moet toegeven en erop moet vertrouwen dat het goed komt. De zangeres heeft eigenlijk altijd een volle agenda en geeft eerlijk toe dat ze het loslaten zelf ook nog niet helemaal in de vingers heeft.

"Nee, soms zing ik mezelf toe", zegt DeLange lachend in gesprek met NU.nl. "Ik heb wel het idee dat ik er steeds beter in word om de dingen een beetje te laten begaan. Maar ik vind het best wel lastig. Ik ben iemand die graag van het één naar het ander vliegt en bezig blijft. Dat we nu allemaal noodgedwongen thuiszitten is daarom ergens ook wel goed voor me: ik word gedwongen even wat meer tijd te nemen om thuis te zijn en de dingen te laten bezinken."

Changes is volledig in Duitsland geschreven en heeft een iets andere sound dan Nederlandse fans gewend zijn: er zit een duidelijk popgeluid in. "Pop is ook heel erg onderdeel van mij en vind ik leuk. Met de producers en schrijvers ben ik gaan praten over wat wel en niet zou kunnen werken in Duitsland, want daar werk ik nu ook aan mijn carrière. Mijn eigen interpretatie is dat Duitse luisteraars veel meer willen in een liedje, dat er veel gebeurt in de productie. Soms is dat te gek, maar zo af en toe heb ik ook gezegd: Nee, dat vind ik niks. Ik ga niet voorbij aan wie ik ben."

"De samenstelling moet je vergelijken met een compleet gerecht maken. Je wil een beetje van verschillende smaken, om het één lekker geheel te maken. Dat is met een album net zo: je wil afwisseling, je wil dat het elkaar complementeert en je wil dat het een beetje verrast. Daar hebben we nu heel erg hard aan gewerkt en ik ben heel blij met het eindresultaat."

Duitse Boer zoekt Vrouw

DeLange is momenteel te zien in de Duitse versie van De Beste Zangers en haar muziek wordt gebruikt onder promotiemateriaal van de Duitse versie van Boer zoekt Vrouw. De reacties zijn tot nu toe erg positief. "Ik vond het heel erg spannend om in het Duits te zingen. Dus om daar dan hele positieve reacties op te krijgen, doet me zo goed. En het is heel leuk om Changes terug te horen onder de promobeelden. Ik vind het wel spannend en ben heel benieuwd hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen in Duitsland."

Op Changes zingt ze samen met de Duitse Zanger Michael Schulte het nummer Wrong Direction. Met diezelfde zanger zingt ze op 16 mei tijdens het Eurovisie Songfestival-evenement Europe: Shine a Light het liedje Ein Bisschen Frieden van Nicole. Hoewel Schulte in 2018 meedeed aan het Eurovisie Songfestival, kent ze hem niet uit die scene. "Nee, maar dat is wel leuk hè? Een gezamenlijke vriend liet mij een stukje van een nummer van hem horen en vroeg mij of ik wilde samenwerken. Dat klikte meteen heel goed en samen met het team hebben we dit nummer geschreven. Dat ik op 16 mei het podium met hem mag delen, is daardoor extra leuk."