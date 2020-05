De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) vreest dat alle poppodia en -festivals in 2021 verdwijnen als de overheid de financiële noodmaatregelen niet verlengt tot het einde van het jaar.

"Als er geen extra noodmaatregelen komen, de NOW-regeling niet wordt verlengd tot het einde van het jaar en er geen extra geld komt voor de cultuursector die niet van subsidie afhankelijk is, dan hebben we in 2021 geen poppodia en popfestivals meer in Nederland", zegt Berend Schans, directeur van de VNPF, donderdag tegen NU.nl.

Bedrijven die tijdens de crisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben, kunnen met de NOW-regeling maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. De overheid trok bovendien 300 miljoen euro uit om de culturele sector te steunen in de coronacrisis.

"Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil eerst kijken wat de 300 miljoen noodsteun gaat veroorzaken in de sector. Als er dan nog blinde vlekken zijn, en die zijn er, willen ze met provincies en gemeenten kijken wie er nog gered moeten worden. Dat moet snel gebeuren, want sommige leden in onze achterban houden het nog geen twee maanden vol."

Volgens de cijfers van de VNPF trekken de popfestivals jaarlijks in totaal 25 miljoen bezoekers. De poppodia en -festivals lopen tot 1 september volgens een schatting ongeveer 15 miljoen euro omzet mis door de coronacrisis. Bekende popfestivals en -podia zijn Pinkpop (Landgraaf), Parkpop (Den Haag) en De Melkweg (Amsterdam).

Pinkpop in Landgraaf trok in 2019 verdeeld over drie dagen in totaal 78.000 bezoekers. (Foto: Pinkpop)

'Met ontzetting brief De Jonge gelezen'

De uitspraken van Schans volgen op de brief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van donderdag, waarin staat dat het kabinet pas "massale evenementen met landelijke uitstraling" toestaat wanneer er een vaccin is.

"Ik heb met ontzetting de brief van de minister gelezen", aldus Schans. "Wij hebben rekening gehouden met dit scenario, maar het is niet minder rampzalig voor onze sector."

"De overheid is op dit moment heel goed in slordig communiceren. Deze mededeling werd niet gedaan tijdens de persconferentie, maar wel in een brief naar de Tweede Kamer. Het lijkt een soort bommetje dat is gedropt. Wij hebben daar nog veel vragen over."

"Wat is een massa-evenement met een landelijke uitstraling? Wanneer is iets massaal? Wanneer heeft een evenement een landelijke uitstraling? Dat is allemaal nog onduidelijk."

Poppodium De Melkweg in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

Veel vragen na persconferentie Rutte

Schans stelde gisteren na de persconferentie van premier Mark Rutte met andere brancheorganisaties uit de cultuursector in een informele conferencecall vragen aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de aangekondigde versoepelingen, maar die konden allemaal niet beantwoord worden.

"De premier zei dat er bijeenkomsten mogelijk zijn voor podia. Dat bleken theaters en concertgebouwen te zijn, maar geen poppodia. Waarom geen poppodia? De premier zei ook dat er maximaal dertig personen welkom zijn. Is dat inclusief artiesten? En is het maximum van dertig mensen per zaal of per gebouw?

"Het is ook heel raar dat er eerder gezegd werd dat met een goed hygiëneprotocol bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden voor honderd mensen en minder. Veel partijen hebben zich daarop voorbereid, en nu is het ineens dertig inclusief personeel."

Schans wil dat de overheid duidelijker is. "Het gaat steeds heen en weer. Er wordt een enorme haast bevaren om de bevolking te informeren, maar doe dat wat zorgvuldiger. Dit levert allemaal schijnzekerheid op."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.