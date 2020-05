Als alles goed gaat, mogen vanaf 1 juni dertig mensen tegelijkertijd in een concertzaal aanwezig zijn. Hoewel dat een aanzienlijk kleiner aantal is dan Duncan Laurence gewend is, zegt de winnaar van het Songfestival donderdag tegen NU.nl dat hij het zeker ziet zitten.

"Voorlopig zitten echt grote evenementen er niet in, dat is jammer, maar ook heel begrijpelijk. Optreden voor dertig mensen kan juist heel bijzonder zijn, dat je er een kleinere, intieme setting van moet maken", aldus de 26-jarige zanger.

"Ik denk dat je moet denken in mogelijkheden. Met dertig mensen, op een bijzondere locatie muziek maken en luisteren, dat is zo vet. Ik wil gewoon heel graag weer met het publiek een connectie kunnen maken, dat heb ik echt gemist de laatste tijd. Misschien kan dat juist wel beter met dertig mensen."

Wanneer, hoe en of die optredens zullen gaan plaatsvinden kan de zanger nog niet zeggen, maar het plan is er zeker. De zanger noemt het een onzekere tijd voor veel mensen. "Niet alleen voor artiesten natuurlijk, voor iedereen blijven er zo veel vraagtekens over. Nu ook weer: wanneer mogen we weer een festival gaan houden? We weten het niet. We wachten gewoon in spanning af."

Veel ruimte voor verbondenheid

Laurence zat de afgelopen tijd in Los Angeles voor de opnames en schrijfsessies van zijn EP en is onlangs teruggekomen. Hij mag nu weer langzaam de straat op, want eerst moest hij twee weken in quarantaine.

"Alleen zitten vond ik wel even lekker. Ik heb heel veel gebeld met goede vrienden en mijn familie en ik vind het echt heel fijn om te merken hoe goed de gesprekken zijn die je nu voert. Iedereen voelt zich met elkaar verbonden en je neemt echt de tijd voor een ander", zegt de artiest.

"Normaal gesproken was mijn agenda stampvol geweest deze weken door het Eurovisie Songfestival en de release van m'n EP op 13 mei, dus ik had me er steeds op voorbereid mijn vrienden en familie helemaal niet te kunnen spreken. Nu is het nog steeds druk, maar ook met iets meer ruimte voor hen."

De Arcade-zanger vindt sowieso dat er veel ruimte is voor verbondenheid. "Afstanden lijken kleiner, want je belt bij wijze van spreken met je buurman maar ook met mensen in het buitenland. De afstand maakt niet meer uit. Het is bizar dat we dit nu met de hele wereld meemaken en onderdeel zijn van iets wat sowieso de geschiedenisboeken ingaat."