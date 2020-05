De Amsterdamse concertzaal Ziggo Dome heeft woensdag bij de gemeente Amsterdam een plan ingediend om vanaf juni concerten te kunnen organiseren voor meer dan de dertig bezoekers die vanaf 1 juni zijn toegestaan volgens de coronamaatregelen, meldt AT5.

Het verbod op grotere evenementen is in principe van kracht tot 1 september. De Ziggo Dome denkt echter met ruimere gangpaden en zitconcerten op een veilige manier optredens voor 2.000 tot 2.500 personen te kunnen inrichten.

"Bij producties met rond de 2.000 of 2.500 bezoekers is het seated", aldus Ziggo Dome-directeur Danny Damman. "Dus in onze zaal worden dan stoelen geplaatst en kunnen we die precies plaatsen zoals wij dat willen. Dus ruimere gangpaden, mensen wat verder uit elkaar."

Volgens Damman is het noodzakelijk om nu stappen te zetten. De directeur van de Ziggo Dome vindt dat nodig om de zzp'ers die in de muziekindustrie werken weer aan werk te helpen.

Woensdag maakte het kabinet bekend dat het verbod op evenementen in principe van kracht blijft tot 1 september. Wel mogen concertzalen vanaf 1 juni open met maximaal dertig bezoekers en vanaf 1 juli wordt dit aantal verhoogd naar honderd.

