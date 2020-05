Chromatica, het nieuwe album van Lady Gaga dat zij eerder uitstelde wegens de coronacrisis, komt uit op 29 mei. Dat laat de zangeres woensdag weten via Twitter.

"De reis gaat door", schrijft Lady Gaga. "Hierbij maak ik bekend dat je me op 29 mei kunt vergezellen."

Op de plaat staan onder meer duetten met Ariana Grande en Elton John.

Eind maart liet de artieste weten de langverwachte release van haar nieuwste album uit te stellen. Ze noemde de tijd waarin we nu leven "hectisch en eng". "Hoewel ik vind dat kunst in deze tijd kan zorgen voor plezier en heling, voelt het niet goed om een album uit te brengen tijdens deze pandemie", schreef ze.

Lady Gaga bracht in 2016 laatste album uit

Het recentste album van de Amerikaanse zangeres, Joanne, verscheen in 2016. Daarna was ze als actrice te zien in de film A Star Is Born. Voor een lied van de soundtrack van de film, het duet Shallow met Bradley Cooper, won ze een Oscar.

Lady Gaga brak in 2009 door met hits als Just Dance, Poker Face en Paparazzi. Ze bracht tot nu toe vijf albums uit en behaalde grote successen met liedjes als Born This Way, Bad Romance en Telephone.