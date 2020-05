Lianne La Havas heeft op Instagram haar derde album aangekondigd. Het album, dat de naam van de zangeres draagt, komt op 17 juli uit en is volgens de Britse singer-songwriter "gedreven door emotie".

"Ik heb gebruikgemaakt van de beste en slechtste delen van mezelf", zei La Havas in een persbericht over het album. "Ik verwachtte niet dat dit de kant was die mijn muziek op zou gaan, maar het is mijn werkelijkheid. Het is gedreven door emotie."

Naast het nieuws over haar nieuwe album, heeft La Havas ook het nummer Paper Thin gedeeld, een nieuwe single van de zelfgeproduceerde plaat.

Verder bevat het album onder meer het nummer Bittersweet, dat in februari werd uitgebracht. Ook zal er een cover van het Radiohead-nummer Weird Fishes op het album te horen zijn.

Het vorige album van La Havas, Blood, stamt uit 2015.