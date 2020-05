The Stranglers-toetsenist Dave Greenfield is zondag op 71-jarige leeftijd overleden door complicaties als gevolg van het coronavirus. Dat meldt de Britse band in een verklaring.

"We zijn diep en diep bedroefd om de voortijdige dood van keyboardlegende Dave Greenfield aan te kondigen", schrijft de band op de website. "Na een verblijf in het ziekenhuis wegens hartproblemen testte Dave afgelopen zondag positief voor het coronavirus. Afgelopen nacht verloor hij helaas zijn strijd."

"Dave was, sinds hij eind 1975 toetrad, altijd aanwezig in de band en zijn tovenarij werd wereldberoemd gedurende zijn 45-jarige carrière in The Stranglers. Dave was een lieve, vriendelijke en excentrieke persoon, die altijd tijd had om te kletsen", aldus de band.

The Stranglers werden opgericht in 1974 in Guildford, Engeland, en scoorden hits met nummers als Golden Brown, Peaches en Always the Sun. De band heeft onlangs een afscheidstournee voor komende zomer uitgesteld vanwege de coronapandemie.