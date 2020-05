Een reeks artiesten onder wie Mariah Carey, Bon Jovi en Billy Joel treedt op 11 mei digitaal op tijdens het evenement Rise Up New York! Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de inwoners van de stad die zijn getroffen door het coronavirus.

De organisatie heeft ook onder anderen Sting, Bette Midler, Chris Rock en Barbra Streisand weten te strikken, terwijl ook acteurs als Robert de Niro en Spike Lee hun medewerking hebben toegezegd.

Optredens worden afgewisseld door verslagen van het zorgpersoneel dat in de frontlinie staat. Er zijn ook bijdragen van burgemeester Bill de Blasio en gouverneur Andrew Cuomo. De presentatie is in handen van Tina Fey.

Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Robin Hood-organisatie, die zich bezighoudt met armoedebestrijding in New York. De stad is zwaar getroffen door het COVID19-virus en veel mensen zijn door het sluiten van bedrijven hun baan kwijt geraakt.

"Deze crisis heeft voor een hele reeks aan nieuwe uitdagingen gezorgd voor alle New Yorkers die al problemen hadden om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Robin Hood-directeur Wes Moore in een verklaring. "Dit is het moment om op te staan en elkaar te steunen."

Het online en op lokale tv-zenders te volgen evenement begint op 11 mei om 19.00 uur lokale tijd (11.00 uur in Nederland). De komende dagen zullen er nog meer namen van optredende artiesten bekendgemaakt worden.

