De omzet in de muziekindustrie is in 2019 wereldwijd met 8,2 procent gestegen. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat er een stijging merkbaar is, meldt internationale muziekorganisatie IFPI maandag.

In totaal werd er wereldwijd 20 miljard dollar omgezet (ruim 18 miljard euro). Dat is de hoogste omzet in vijftien jaar.

In het jaarlijkse rapport wordt gemeld dat de inkomsten uit streamingdiensten met 22,9 procent gestegen zijn. Wat betreft downloads is juist een daling van ruim 15 procent opgemerkt en ook de omzet uit fysieke cd-verkoop is gedaald met 5,3 procent.

Taylor Swift was in 2019 de bestverkopende artiest, gevolgd door Ed Sheeran, Post Malone en Billie Eilish. Ook de rockband Queen werd dankzij het succes van de film Bohemian Rhapsody weer veel gedraaid en staat op een vijfde plek in de toplijst.

Meest gedraaide single via de digitale diensten was bad guy van Eilish. De Japanse band Arashi staat bovenaan in de lijst met albums die het meeste geld hebben opgebracht. Swift en Eilish staan in deze lijst respectievelijk op de tweede en vijfde plek.