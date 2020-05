Zangeres Camila Cabello verloot een rol in haar nieuwe videoclip onder de mensen die een donatie doen aan ALL IN Challenge. Die stichting steunt mensen die het financieel moeilijk hebben als gevolg van de coronacrisis.

"Ik bied een dag op de set van mijn volgende video aan als de social distancing voorbij is", zegt Cabello in een video op haar Instagram. "Je hebt dan een cameo in de clip en leert samen met mij de choreografie. Ik zal je dan alle danspasjes leren. Tenminste, mijn choreograaf leert ons dan alle pasjes."

De All IN Challenge, waaraan de zangeres met haar actie deelneemt, is opgezet door Michael Rubin, mede-eigenaar van basketbalclub Philadelphia 76ers. Het initiatief is bedoeld om bekende mensen aan te sporen acties op touw te zetten om geld in te zamelen voor mensen die hulp kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis.

Twee weken geleden werd door de cast van de Amerikaanse sitcom Friends al een soortgelijke actie aangekondigd voor de ALL IN Challenge. Hierbij krijgen zes vrienden de mogelijkheid om de hoofdrolspelers van de Amerikaanse sitcom Friends te ontmoeten bij de opnames van de langverwachte reüniespecial.

