Rage Against The Machine heeft de reünietournee vanwege de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021, zo heeft de band zaterdag aangekondigd via Instagram.

Rage Against The Machine zou op 26 maart beginnen aan de toer in het Amerikaanse El Paso, maar het concert werd geschrapt vanwege de coronapandemie. Het zou het eerste optreden van de in 1991 opgerichte rockband sinds 2011 worden.

In 2021 treedt Rage Against The Machine uitsluitend op in de Verenigde Staten en Canada. Opnieuw vindt de aftrap van de toer plaats in El Paso, op 3 juni.

De band zou deze zomer ook verschijnen op Coachella, een van de grootste festivals ter wereld, maar in het nieuwe programma van Rage Against The Machine is het evenement niet opgenomen. Coachella is vooralsnog uitgesteld naar oktober.

Rage Against The Machine veroverde wereldfaam met het nummer Killing In The Name. Met Guerrilla Radio wonnen de vier bandleden in 2002 een Grammy Award voor het beste optreden in de categorie hardrock.

