Justin Bieber en Ariana Grande hebben vrijdag aangekondigd dat ze samenwerken aan de gezamenlijke single Stuck with U om geld in te zamelen voor een goed doel. Het nummer wordt uitgebracht op 8 mei.

De 26-jarige Bieber deelde het nieuws op Twitter met een illustratie van kunstenaar Liana Finck, waarop te zien is hoe twee mensen samen schuilen in een huis, verwijzend naar de tijd van quarantaine.

"Heel enthousiast, omdat we het eindelijk hebben gedaan", schrijft Bieber over de samenwerking met Grande. "En het is echt goed."

Het is niet de eerste keer dat de twee samenwerken. Vorig jaar nog vergezelde Bieber Grande bij haar Coachella-optreden om samen het nummer Sorry te zingen.

First Responders Children's Foundation, waar de opbrengt naartoe gaat, biedt financiële steun aan kinderen die een ouder hebben verloren tijdens het werk en aan gezinnen die aanzienlijke financiële moeilijkheden hebben doorstaan.