The Rolling Stones hebben vrijdag een wekelijkse livestreamserie aangekondigd, genaamd Extra Licks, met nog niet eerder vertoond materiaal van zes concertregistraties van de band. Vanaf 3 mei verschijnt er zes weken lang elke week een nieuwe video online.

De serie wordt uitgebracht als onderdeel van de #StayHome-campagne van het videoplatform. De eerste aflevering begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd en bestaat uit extra beelden van de concertfilm Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America uit 2016.

Een andere aflevering zal gaan over de tournee uit 1994, die hoorde bij de release van het album Voodoo Lounge.

Het is niet het eerste initiatief waar de band aan meewerkt tijdens de coronacrisis. Eerder speelden de Britten ook al een nummer tijdens One World: Together At Home, een benefietevenement dat gecureerd werd door Lady Gaga. Naast The Rolling Stones en Lady Gaga deden daar ook onder anderen Paul McCartney, Billie Eilish, Taylor Swift en Elton John aan mee.

Daarnaast hebben The Rolling Stones vorige week een nieuw nummer uitgebracht; Living in a Ghost Town. Het nummer is wegens de coronacrisis deels thuis opgenomen. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor een nieuw album, maar Keith Richards en Mick Jagger besloten het versneld uit te brengen omdat het goed aansluit bij de huidige tijd.

De YouTube-serie Extra Licks is vanaf 3 mei wekelijks te zien.