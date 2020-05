Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Roxeanne Hazes - Wilde Paarden

Roxeanne Hazes speelde onlangs een cover van Willems (Willy van The Opposites) Wilde Paarden op de radio en kreeg verzoeken om het nummer ook echt uit te brengen. Ze kreeg toestemming van Willem en brengt nu haar versie uit van wat ze op Instagram beschrijft als "het mooiste liedje van vorig jaar". Hazes nam het nummer thuis op. "Ergens heel ver in de achtergrond hoor je een keertje Fender over de babyfoon", vertelt ze over haar zoon.

Suzan & Freek - Weg Van Jou

Suzan & Freek brachten in september hun debuutalbum Gedeeld Door Ons uit, met daarop de hits Als Het Avond Is en Blauwe Dag. Door de coronacrisis moesten ze hun tour afzeggen, maar dat gaf ze wel tijd om een nieuwe single uit te brengen. Weg Van Jou is een liefdesliedje over de kleine dingen, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Doja Cat & Nicki Minaj - Say So

Rapper en zangeres Doja Cat brak eerder dit jaar internationaal door toen haar single Say So een grote hit werd. Het nummer staat op haar vorig jaar uitgebrachte album, maar ging viral door een TikTok-gebruiker die er een veel overgenomen choreografie op bedacht. Inmiddels is Say So al bijna 350 miljoen keer beluisterd op Spotify, maar om de plaat nog meer bekendheid te geven, is nu ook een remix met raps van Nicki Minaj opgenomen.

Megan Thee Stallion & Beyoncé - Savage Remix

Het is alweer vier jaar geleden dat Beyoncé zonder aankondiging haar album Lemonade uitbracht. Sindsdien droeg ze bij aan de soundtrack van The Lion King, waarvoor ze ook de stem van Nala insprak, en nu is ze te horen op een remix van het nummer Savage van Megan Thee Stallion. De 25-jarige rapper timmerde de afgelopen jaren flink aan de weg met enkele EP's en een mixtape.

Marshmello & Halsey - Be Kind

Producer Marshmello kan weer een nieuwe grote naam toevoegen aan het rijtje met artiesten met wie hij heeft samengewerkt. Hij scoorde eerder grote hits met Happier, een samenwerking met de band Bastille, en FRIENDS, met de Britse zangeres Anne-Marie. Zijn nieuwe single Be Kind nam hij op met de Amerikaanse popster Halsey, die eerder dit jaar haar derde album Manic uitbracht.

