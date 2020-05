Muziekrechtenorganisaties Buma/Stemra en Sena hebben een noodfonds opgericht om de Nederlandse muziekindustrie te helpen.

"Componisten, tekstschrijvers en uitgevers zijn driedubbel de dupe van de coronacrisis", zegt Bernard Kobes, de voorzitter van de raad van bestuur van Buma/Stemra. "Ten eerste zijn er nu weinig tot geen opdrachten, ten tweede vallen deze mensen relatief vaak buiten de boot bij generieke regelingen en ten derde moeten ze in de toekomst rekening houden met lagere inkomsten uit auteursrecht."

Een donatiecampagne voor het Noodfonds Muziek is vrijdag van start gegaan. Buma/Stemra en Sena dragen zelf 3.750.000 euro bij. Het geld is afkomstig uit reserves van Buma/Stemra, Buma Cultuur, het Sociaal Fonds Buma en het Sociaal-Cultuur Fonds van Sena.

Ook Spotify is partner in dat fonds. De streamingdienst doneert een bedrag en verdubbelt alle particuliere donaties die via de Spotify-pagina binnenkomen.

Artiesten, muzikanten en componisten zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van liveoptredens en muziek die gedraaid wordt in het bedrijfsleven, zoals de horeca. Als gevolg van de coronacrisis ligt bijna alles stil. Volgens eigen onderzoek van Buma/Stemra en Sena kan 48 procent van de rechthebbenden niet rondkomen van de maatregelen die tot nu toe zijn getroffen door de regering.