Drake brengt binnenkort zijn zesde studioalbum uit. In een bericht op Instagram laat de rapper weten dat de plaat deze zomer zal verschijnen.

De Amerikaanse artiest maakt daarnaast bekend dat hij vrijdag een nieuwe mixtape uitbrengt, met veertien oudere en nieuwere platen. Op Dark Lane Demo Tapes is onder meer Not You Too te horen, een samenwerking met Chris Brown.

Drake bracht in 2018 voor het laatst een studioalbum uit. Op Scorpion stonden onder meer de Top 40-singles God's Plan, In My Feelings en Don't Matter To Me.

Een titel voor het nieuwe album is nog niet bekend.