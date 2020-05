Drummer Tony Allen, een van de grondleggers van de afrobeat, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media, waaronder BBC.

De Nigeriaanse Allen leerde zichzelf drummen toen hij achttien jaar was. Hij liet zich inspireren door lokale muziek en Amerikaanse jazz, en ging in 1964 voor het eerst samenwerken met landgenoot Fela Kuti.

De twee traden op in Lagos en vormden later de band Africa '70, waarmee ze een nieuwe muziekstijl ontwikkelden. Hun mix van West-Afrikaanse muziekstijlen met jazz en funk groeide uit tot de afrobeat.

Africa '70 bracht meer dan dertig albums uit, maar Allen stapte er in 1979 uit na onenigheid. Later verhuisde hij naar Europa en speelde hij in verschillende muziekgenres, zoals in samenwerkingen met Charlotte Gainsbourg en technoproducer Jeff Mills.

Daarnaast speelde hij mee in The Good, the Bad & The Queen, de band van Damon Albarn (Blur). In 2019 stond de formatie nog op Lowlands.

De drummer trad ook nog op onder zijn eigen naam, zoals bij het Heerlense Jazzout! in 2017. Eerder dit jaar bracht hij nog het album Rejoice uit.

Basgitarist Flea van de Red Hot Chili Peppers schrijft op zijn Instagram vol lof over zijn samenwerkingen met Allen. "Het was fucking goddelijk. Hij was en is nog steeds mijn held. We feestten in Nigeria, we feestten in Europa, en het draaide altijd om de muziek. Ik hou van je en ben zo dankbaar dat ik de kans heb gehad om met je te rocken."

"Hij was van een andere wereld", schrijft Mills op zijn Instagram-pagina. "Een meestermuzikant en een meesterdenker. Vandaag zijn we een van de groten verloren."