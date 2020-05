Nu Suzan en Freek net als de rest van Nederland zoveel mogelijk tijd thuis doorbrengen, hebben ze een balans gevonden tussen tijd voor elkaar en tijd voor zichzelf en het schrijven van muziek en andere bezigheden. "We zitten echt niet hele dagen naast elkaar aan de keukentafel", vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Het stel dat vrijdag hun eerste single sinds hun debuutalbum uitbrengt, zegt een fijne balans te hebben gevonden waarin ze genoeg tijd hebben om hun eigen ding te doen. "Voor ons is er in deze situatie nog het minst veranderd, want wij waren het voor het thuiszitten in tegenstelling tot andere koppels al gewend om tijdens werk samen te zijn", legt Freek uit.

Hoewel de dagen van de twee vooral bestaan uit muziek maken, zijn ze niet altijd samen in de studio aan het werk. "Het komt echt wel voor dat de een inspiratie heeft en de ander juist liever op de bank gaat liggen om Netflix te kijken", geven ze toe.

Als ze aan elkaar laten horen waar ze aan hebben gewerkt, hebben Suzan en Freek aan een blik genoeg. "We kennen elkaar al zo lang dat het niet moeilijk meer is om eerlijk te zijn. Als Freek op een bepaalde manier kijkt, weet ik al genoeg. We pushen niks bij elkaar waar we vanaf het begin niet beiden achter staan", aldus Suzan.

'Weg Van Jou is geen 'coronaliedje"

Hun nieuwe single Weg Van Jou schreven Suzan en Freek al voordat hun tour stil kwam te liggen en ze benadrukken dan ook dat het geen 'coronaliedje' is. Ze beschrijven de plaat als een liefdeslied dat gaat over de kleine dingen in een relatie.

"Die kleine dingen zie je misschien nu nog wel meer doordat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt. Het gaat over de onzekerheden in een relatie en hoe je soms dingen zegt die je niet meent en hoe dat uiteindelijk niets aan je gevoel voor elkaar verandert." Het stel realiseert zich dat het lied een dubbele betekenis heeft gekregen, omdat ze door de coronacrisis hun familie en vrienden niet kunnen zien. "Dan krijgt Weg Van Jou ineens een andere lading."

Suzan en Freek hadden een clubtour op de planning staan die niet door kan gaan en zagen hun festivalzomer in het water vallen. "We hadden er zo ontzettend veel zin in. Als je dan in je agenda ziet dat je vandaag eigenlijk ergens op een festival zou spelen, dan is het wel even slikken."

Pas op de plaats

Tegelijkertijd zorgde de coronacrisis er wel voor dat ze even pas op de plaats kunnen maken. "Als je in die sneltrein zit, dringt het soms niet helemaal tot je door hoe vet het is wat we allemaal meemaken."

"We hebben avond na avond Vrienden van Amstel Live gedaan en een Edison gewonnen. Nu er heel hard op de pauzeknop is geramd, hebben we meer de tijd om daar bij stil te staan."

Hoewel ze het optreden en de reacties van het publiek erg missen, blijven ze via sociale media in contact met hun fans. "Soms krijgen we een bericht van mensen die ons vertellen dat ze ons album grijs draaien en dat het hen op de been houdt. Het is mooi dat muziek ook op afstand die band met luisteraars creëert."

Vanuit huis namen Suzan en Freek een videoclip op bij hun nieuwe single. "We hebben het thuis met een iPhone gefilmd en twee kunstenaars er vervolgens iets leuks mee laten doen. Je wordt er creatiever van", vindt Freek. "Het is onze meest persoonlijke video geworden. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over een clip", besluit Suzan.

Weg Van Mij is vrijdag verschenen. De videoclip gaat zondag 3 mei in première op YouTube.