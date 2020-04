Martin Garrix neemt voor de 4K Ultra HD-zender Insight TV, die internationaal en online te ontvangen is, een speciale muziekspecial op. De dj draait hiervoor een set op een jacht dat vaart over Nederlandse meren, meldt Variety donderdag.

De Nederlandse dj speelt voor de special een nieuwe set, met nog niet eerder uitgebrachte nummers. De set is rond zonsondergang opgenomen.

De special wordt zo opgenomen dat Garrix op afstand goed in beeld kan worden gebracht. Zo zijn er een drone, een helikopter en omliggende boten gebruikt om de artiest vanuit verschillende posities te kunnen filmen.

De special wordt op 5 mei om 19.00 uur uitgezonden door Insight TV, een internationale zender die alleen beelden vertoont die opgenomen zijn in Ultra HD. 5 mei is niet alleen een feestdag in Nederland: ook in Amerika en Mexico geldt 'cinco de mayo' als een feestdag. Op deze dag wordt herinnerd dat Mexico een Frans leger versloeg in de Slag bij Puebla.

"Martin wil hiermee een speciale show neerzetten voor zijn fans, die zo hun lockdownleven even kunnen ontvluchten", zegt een woordvoerder van Insight TV.

"Ik hoop dat mijn set vrolijkheid en een feestgevoel brengt op 5 mei, nu we het dit jaar niet samen kunnen vieren", aldus de dj, die eigenlijk Martijn Gerritsen heet.