Duncan Laurence brengt op 13 mei zijn debuut-ep Worlds On Fire uit. Op dezelfde dag verschijnt Someone Else, de nieuwe single van de Songfestival-winnaar.

Op de ep die vijf liedjes telt, zijn naast de nieuwe single ook de hit Love Don't Hate It en zijn winnende Songfestival-lied Arcade te vinden. De titels van de andere twee nummers worden op een later moment bekendgemaakt.

Voor Someone Else werkte Laurence in Los Angeles samen met liedjesschrijver en artiest Leland (bekend van zijn werk met Troye Sivan en Selena Gomez) en producent Bram Inscore, die eerder met Sivan, Icona Pop en Hayley Kiyoko werkte.

"Het gaat over het gevoel van het alleen-zijn in de nacht, hoe het gevoel van een verloren liefde aan je kan vreten en hoe vragen in je hoofd kunnen blijven rondspoken", vertelt de zanger over het nummer in een persbericht.



Arcade behaalde onlangs de grens van 100 miljoen streams op Spotify en de opvolger Love Don't Hate It werd in Nederland ook een toptienhit. Het concert van de zanger in de Ziggo Dome werd nog voor de coronacrisis verplaatst van 26 maart naar 17 november 2020.