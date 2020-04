Zanger Bart van der Weide en gitarist Dennis Huige van Racoon hadden geen idee welke impact hun nieuwste nummer Het Is Al Laat Toch zou hebben op het publiek. Afgelopen weekend kregen ze via een drone in de achtertuin een gouden plaat.

"Natuurlijk krijgen we updates van ons management, maar het succes van het nummer heeft voor onszelf de meeste impact als we op het podium staan", vertelt Van der Weide aan NU.nl. "Dat is egostrelend en dit gevoel heb ik nu niet."

Dat de plaat met een drone werd bezorgd in de achtertuin in Goes, vond hij wel bijzonder. "Een gouden plaat is altijd leuk. Daarbij heb ik nog nooit een drone gezien dus dat was wel indrukwekkend."

Van der Weide vindt het lastig om alleen thuis te werken aan zijn muziek. "Ik schrijf me suf, want ik heb alle tijd van de wereld. Maar er zit ook veel gezeik tussen, wat ik nooit meer ga terugluisteren. Ik ben liever op pad en aan het werk met de mannen, we hebben elkaar nodig."

Na het nummer Het Is Al Laat zou in het najaar een Nederlandstalig album van de band uitkomen. Volgens Van der Weide was dit de planning, maar is er nog geen zekerheid. "We kunnen niet naar de studio, dus het wordt lastiger."