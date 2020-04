George Baker gaat pas weer het podium op als er een vaccin is tegen het coronavirus. De zanger is op dit moment gezond, maar behoort tot de risicogroep en vindt niet dat hij zijn leven moet wagen voor een optreden, vertelt hij woensdag in het AD.

"Ik zit zelf in de risicogroep", aldus Baker. "Dus zelfs als evenementen op termijn weer doorgaan, ga ik niet het podium op zolang er geen vaccin is."

"Het is voor mij een te groot risico om grote menigten op te zoeken. Ik vind dat je je leven niet moet wagen voor een optreden."

Baker noemt de coronacrisis "een grote ellende" en is bang dat de situatie rondom het coronavirus "een heel lang staartje krijgt, vooral economisch. Ik ben zeker niet optimistisch wat dat betreft."

