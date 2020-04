Woensdag viert Gerard Joling zijn zestigste verjaardag. Waar hij zijn carrière begon als zanger en vrouwenidool, is Joling inmiddels ook bekend als mediapersoonlijkheid.

Gerard Jan Joling wordt op 29 april 1960 geboren als derde en jongste kind van een gereformeerd gezin uit Schagen. De zanger en presentator noemt zijn opvoeding in interviews streng maar warm. Verjaardagen werden in het gezin groots gevierd, wat Joling naar eigen zeggen altijd is blijven doen.

Joling probeert van jongs af aan een muzikale carrière te beginnen. Als dat niet meteen lukt, schrijft de zanger en presentator zich in bij een modellenbureau en figureert als danser in videoclips, onder meer in She's a liar van de Dolly Dots.

Doorbraak in de Soundmixshow

In 1985 doet Joling mee met de zangwedstrijd de Soundmixshow, gepresenteerd door Henny Huisman. De zanger wordt derde met het nummer Cryning van Don McLean, wat zijn doorbraak betekent met de hits Love is in your Eyes en de nummer een-hit Ticket tot the Tropics, beide in datzelfde jaar.

Jolings album No more bolero's wordt een commercieel succes. Het album behaalt in Nederland en in Aziatische landen de eerste positie in de hitlijsten.

Songfestivaldeelname in 1988

In 1988 doet Joling namens Nederland mee met het Eurovisie Songfestival in Dublin. De zanger zou het nummer Shangri-La afsluiten met een hoge noot, maar besluit daar vanaf te zien omdat hij stemproblemen had opgelopen na een schnabbel waarvoor hij tijdens de repetities voor de internationale liedjeswedstrijd was teruggekeerd naar Nederland.

Na zijn deelname aan het Songfestival doet Joling theatertournees in meer dan twintig landen. De zanger krijgt tevens zijn eerste wassen beeld in Madame Tussauds.

De homoseksuele Joling heeft moeite met de aandacht die hij krijgt van verliefde vrouwelijke fans. De zanger, die lange tijd samen was met zijn manager, houdt zijn liefdesleven echter naar eigen zeggen zo veel mogelijk privé.

Televisiedebuut in jaren negentig

De jaren negentig betekenen Jolings debuut als televisiepresentator in het karaokeprogramma Karaoke op 4 bij RTL 4. Bij SBS6 presenteert de zanger De Waarheid en Shownieuws.

in 1994 beleeft Joling een dieptepunt, als zijn vader op zeventigjarige leeftijd overlijdt aan prostaatkanker. "Het entertainen heb ik misschien wel van hem", aldus Joling in gesprek met het AD. Pas jaren later hoorde Joling dat zijn vader in de Tweede Wereldoorlog als onderduiker had gezongen op zijn schuiladres, iets wat Joling zijn vader nooit had horen doen.

Terug in de schijnwerpers met soap en Toppers

Na een periode van relatieve afwezigheid keert Joling in 2004 terug in de schijnwerpers met de real-life soap Only Joling. Datzelfde jaar geeft de zanger zijn eerste soloconcert in een uitverkocht Ahoy Rotterdam.

Het jaar erop begint Joling, na het succes van een gastoptreden in een concert van René Froger, met Froger en Gordon de formatie De Toppers. De formatie geeft sindsdien in wisselende formatie ieder jaar uitverkochte concerten in de Amsterdam Arena. Joling stapt in 2008 na een ruzie met Gordon uit de formatie.

Hits, soaps en koninklijke onderscheiding

In latere jaren scoort Joling meerdere hits, onder andere de nummer een hit Echte Vrienden met Jan Smit in 2012. Het jaar erop maakt de zanger real-livesoaps met Gordon. Ook in 2013 wordt Joling onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten.

Joling is in 2018 coach in het eerste seizoen van zangwedstrijd The Voice Senior. Vanaf 2019 is hij jury bij The Masked Singer.

'Feest komt nog wel'

Door de coronamaatregelen kan Joling zijn zestigste verjaardag niet traditioneel groot vieren maar hij belooft in het AD dat er zeker een feest aankomt. "Hoe en wat is een verrassing. Dat komt nog wel."