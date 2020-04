Daft Punk gaat na zeven jaar weer een eigen nummer maken. Het Franse houseduo produceert de soundtrack voor de Italiaanse film Occhiali Neri, zo heeft regisseur Dario Argento aangekondigd in een interview met La Repubblica.

"Daft Punk is fan van mijn werk en toen ze er via Franse vrienden achterkwamen dat ik bezig ben met een nieuwe film, hebben ze uit zichzelf contact met mij opgenomen", zegt Argento in de Italiaanse krant.

Daft Punk gaat de muziek voor Occhiali Neri pas maken zodra het mogelijk is om naar de Italiaanse hoofdstad Rome af te reizen. In Italië gelden vooralsnog reisrestricties om de verspreiding van coronavirus tegen te gaan. De opnames zouden in september moeten beginnen.

Het laatste eigen nummer van Daft Punk dateert van 2013, toen het album Random Access Memories uitkwam. In 2016 werkten Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo, de echte namen van de artiesten van Daft Punk, nog wel met The Weeknd mee aan Starboy en I Feel it Coming.

