Selena Gomez houdt het niet droog als ze luistert naar everything i wanted van Billie Eilish. De zangeres en actrice vertelt in gesprek met Zane Low van Apple Music dat het nummer van haar jongere collega haar ervaringen in de muziekindustrie weerspiegelt.

In het gesprek vertelt Gomez dat ze moest huilen toen ze everything i wanted voor het eerst hoorde. Ze legt uit dat het lied haar zo raakte, omdat de songtekst goed beschrijft hoe artiesten zich soms voelen.

"Ik moest huilen, omdat ik dit werk al zo lang doe en bij mezelf dacht: dit is de waarheid", legt ze uit. "Er waren zoveel momenten waarop ik voelde alsof het niet uitmaakte wie ik was. En ik dacht bij mezelf: is dit het?."

Gomez spreekt haar bewondering voor het talent van de achttienjarige Eilish uit. "Ze verdient alles wat ze heeft bereikt. Ze is een fantastische artiest."

In een interview met Annie Mac vertelde Eilish eerder dat ze de lyrics heeft geschreven na een droom waarin ze zichzelf van het leven beroofde. "Ik pleegde zelfmoord en niemand vond het erg. Mijn vrienden en de mensen met wie ik werkte, zeiden daarna dat ze me nooit hebben gemogen. De fans vonden het ook niet erg en op het internet waren mensen boos dat ik het had gedaan. Ik was er echt door van slag", zei ze toen.

Everything i wanted verscheen in november 2019 en is al meer dan 500 miljoen keer beluisterd op Spotify. Het lied behaalde de top tien van de hitlijsten in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.