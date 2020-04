De Spice Girls zijn volgens Emma Bunton van plan om weer nieuwe concerten in te plannen, zodra grote evenementen weer zijn toegestaan. De Spice Girl vertelt in gesprek met The Daily Mail dat ze regelmatig contact heeft met de andere groepsleden en dat zij er ook voor open staan.

"Er komen hopelijk nog wat leuke dingen van de Spice Girls aan", aldus Bunton. "We hopen dat we meer shows kunnen doen."

De zangeres vertelt veel contact te hebben met Geri Horner, Melanie Chisholm en Melanie Brown. "We hebben wat plannen voor kleinere projecten, maar het lijkt ons geweldig om weer optredens te geven, ook buiten Engeland", zegt Bunton, die hierbij erkent dat het momenteel lastig is om zo'n grote tour in te plannen.

"We hebben alle vier kinderen en we vonden het enorm leuk om hen mee te nemen op tour. Daarom hoop ik dat we dat nog eens kunnen doen."

Groep deed in 2019 reünietour

De vier leden gaven in de zomer van 2019 dertien shows in het Verenigd Koninkrijk. Victoria Beckham was niet te zien in de reünieconcerten.

In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabe en Spice Up Your Life. In 2001 gaven ze hun officieel laatste optreden. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 waren de vijf vrouwen te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

De popact geldt als de bestverkopende meidengroep aller tijden, met een verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.