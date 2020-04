Wil je dit jaar meedoen met de koningsdagfestiviteiten, dan kun je kiezen uit een scala aan online festivals. NU.nl zet de belangrijkste evenementen op een rij.

Alicia Keys en Martin Garrix op 538 Koningsdag

Radio 538 organiseert zoals ieder jaar een van de grotere festivals, ditmaal via televisie en livestreams. De muziekzender heeft tussen 15.00 en 18.00 uur optredens van artiesten als Alicia Keys, Martin Garrix, Duncan Laurence en Davina Michelle op het programma staan. Dj's Lucas en Steve spelen een set vanuit de tuin van Paleis Soestdijk. Vanaf 20.00 uur is er een afterparty. Het evenement is zowel online als op televisie te volgen.

André Hazes, Duncan Laurence en Davina Michelle op Q-Koningsdagfestival

Ook QMusic organiseert een eigen online festival. Tabitha & Nielson trappen de dag om 7.00 uur af, gevolgd door Miss Montreal en DI-RECT. Later zullen ook André Hazes, Duncan Laurence en Davina Michelle te zien zijn. Martin Garrix sluit het festival vanaf 20.00 uur af. Naast bekende artiesten besteedt de radiozender ook aandacht aan een digitale vrijmarkt, waar jong muzikaal talent zich kan laten horen.

Optredens van Krezip en DI-RECT op Radio 2

Tussen 11.30 en 22.30 uur organiseert Radio 2 een eigen Koningsdagfestival, met bands als DI-RECT en Krezip. Ook Suzan & Freek, Joe Buck en The Kik geven online optredens. Het tijdschema van het muziekevenement is hier te vinden.

Supersized Kingsday met The Pitcher, Zany en B-Front

Hardstyle-evenement Supersized vindt dit jaar plaats in de vorm van een negen uur durende livestream. The Pitcher gaat om 12.00 uur van start. Later op de dag staan dj's als Zany en B-Front op het programma. De dag wordt vanaf 19.40 uur afgesloten door Spitnoise.

DanceTelevision vanuit Biesbosch en Amsterdams dakterras

Nadat dj's als Oliver Weiter en Joris Voorn op zondagavond al optredens gaven, komt DanceTelevision op Koningsdag nog met optredens vanaf drie verschillende locaties. Egbert & Lilly Palmer draaien vanaf een rondvarende boot in de Biesbosch, terwijl acts als Analog Kitchen en Man with no Shadow optreden in Hoek van Holland. Op het TNW Sky Terrace in Amsterdam staan onder anderen Dimitri en Technasia.