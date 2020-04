Post Malone heeft met het spelen van Nirvana-covers al meer dan 2,7 miljoen dollar (ongeveer 2,5 miljoen euro) opgehaald voor het goede doel.

De zanger was vrijdag te zien in een 75 minuten durende livestream op YouTube, waarin hij nummers als Come as You Are, In Bloom en Lithium zong. Post Malone werd bijgestaan door bassist Brian Lee en gitarist Nick Mack, die bij hem in huis waren, en Blink-182-drummer Travis Barker. De vier waren met elkaar verbonden via oordopjes.

Volgens Variety luisterden er binnen vijf minuten al bijna 200.000 mensen naar het concert. Zowel Courtney Love, de weduwe van Nirvana-frontman Kurt Cobain, als Nirvana-bassist Krist Novoselic luisterden mee.

Post Malone vertelde onder meer dat hij backstage vaak nummers van Nirvana speelt als hij op tournee is. Tussen de bedrijven door kondigde hij ook nog de komst van een nieuw album aan. "Daar ben ik zo ontzettend trots op."

De opbrengsten van het concert gaan naar het COVID-19 Solidarity Response Fund van de Verenigde Naties.