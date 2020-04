Tom Moore, de 99-jarige Britse oorlogsveteraan die al bijna 30 miljoen pond (ruim 34 miljoen euro) ophaalde voor de gezondheidszorg in zijn land, is de oudste persoon ooit met een nummer 1-hit in Groot-Brittannië.

Het duet van Moore met Michael Ball heeft de Canadese zanger The Weeknd van de eerste positie verdreven. "Mijn kleinkinderen kunnen niet geloven dat ik de hitlijsten bestorm", zegt Moore tegen de BBC.

De twee namen een cover op van het bekende You'll Never Walk Alone, waarvan al ruim 82.000 exemplaren zijn verkocht. De opbrengsten komen volledig ten goede aan de gezondheidszorg.

De vorige recordhouder was Tom Jones, die 68 jaar oud was toen zijn cover van Islands in the Stream de eerste positie bereikte. "Van de ene Tom naar de andere: gefeliciteerd met het breken van mijn record. Het is een eer om van u te mogen verliezen", aldus de zanger.

Moore wilde in eerste instantie vóór zijn honderdste verjaardag, die hij donderdag viert, 1.000 pond (zo'n 1.140 euro) ophalen door met de rollator honderd rondjes in zijn achtertuin te lopen. De actie werd wereldwijd opgemerkt, waardoor de veteraan veel meer geld ophaalde dan verwacht.

