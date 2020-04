De Amsterdamse politie wil veroordeelde rappers die het straatleven verheerlijken in hun muziek uit de schijnwerpers halen.

"We zullen die foute rappers hun podium moeten afpakken. Fysiek en online", zegt Chris Koers, districtschef van de politie in de Amsterdamse stadsdelen Zuidoost en Oost, zaterdag in Het Parool.

De politie zegt zich al langer zorgen te maken over criminele rappers uit bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost die "zowel in de muziek als in de cocaïne carrière maken". "Die bekende jongens uit de rapscene van Zuidoost en de jongens die recent zijn doodgeschoten in het drugswereldje zijn allemaal aan elkaar te linken", aldus Koers.

"In Zuidoost, met veel armoede en laaggeletterdheid, hebben veel kinderen nauwelijks perspectief op goede scholing of een baan, maar ze zien wel die jongens op straat die heel veel geld en dure spullen hebben", stelt de districtschef.

Een delegatie van de Amsterdamse politie bracht onlangs een bezoek aan Engeland, waar criminele rappers al langer geen podium wordt geboden. "In Engeland vragen ze adverteerders op bijvoorbeeld YouTube of hun lokale JoeyAK's nou de artiesten zijn met wie zij zich willen associëren. Je wilt als groot merk toch geen criminele rappers faciliteren?", aldus Koers.

'Niet iedere rapper is een crimineel'

Begin dit jaar werd bekend dat rapper JoeyAK, die in november het nummer Gangster Love uitbracht, een van de hoofdverdachten is in de zaak rond de ontvoering van een Amsterdamse vrouw en haar twee kinderen. De vrouw werd zwaar mishandeld. Rapper DjagaDjaga, die momenteel een celstraf van achttien jaar uitzit voor betrokkenheid bij een liquidatie, bracht vorige maand vanuit de cel nog een EP uit.

"Uiteraard is niet iedere rapper een crimineel, al zijn wel veel criminelen ook rapper", zegt Koers, die ook platforms die de criminele rappers een podium geven wil gaan aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. "Wij willen de muziekstromingen niet criminaliseren, maar iedereen zou de criminelen uit de rap en hiphop moeten wegsnijden."