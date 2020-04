Omdat er niet meer kan worden opgetreden, is Nick Cave and the Bad Seeds vrijdag op YouTube begonnen met Bad Seed TeeVee: een non-stop livestream van bijzondere en nooit eerder vertoonde beelden uit het archief van de band.

Op het YouTube-kanaal worden promotievideo's, interviews, livebeelden en outtakes "in willekeurige volgorde" vertoond. Hoelang de livestream gaat duren is nog niet bekend, maar fans kunnen er "voorlopig" in ieder geval terecht.

Cave kondigde het kanaal vrijdag op Twitter aan met de woorden: "Als de wereld niet op slot was, zou ik met The Bad Seeds op het podium staan ​​in Toulouse, Frankrijk. Maar dat is nu niet zo. Dus doe ik het op een na beste: thuis zitten kijken naar Bad Seed TeeVee. Pure non-stop vreugde!"

Afgelopen week kondigde Nick Cave and the Bad Seeds nieuwe datums aan voor de Europese tournee. Het optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam had aanvankelijk deze maand moeten plaatsvinden, maar is verzet naar zondag 11 april 2021.