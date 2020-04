Naast online festivals zijn er ook kleinere muzikale initiatieven van BN'ers op Koningsdag. Een overzicht.

Davina Michelle en Snelle: optreden vanuit Rijksmuseum

Davina Michelle en Snelle, die momenteel een nummer 1-hit hebben met 17 Miljoen Mensen, verzorgen op Koningsdag een optreden vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Het optreden is vanaf 9.00 uur te volgen via YouTube.

Ali B: de Ali B Vrienden Tour voor ouderen

Ali B treedt met de Ali B Vrienden Tour op voor ouderen, om hun eenzaamheid te verlichten. Onder anderen Glen Faria, Gerard Joling, Wolter Kroes en Ronnie Flex doen mee met het initiatief van de rapper, die op Goede Vrijdag 150.000 bloemboeketten rondbracht bij ouderen.

De optredens vinden plaats op de stoep bij woonzorgcentra door heel Nederland en beginnen om 15.00 uur.

Jeangu Macrooy: balkonconcert op geheime locatie

Jeangu Macrooy en zijn band geven maandag een balkonconcert op een geheime locatie in Nederland. Het optreden is vanaf 16.00 uur te volgen via de Facebook-pagina van de Staatsloterij.

René Froger: Koningsdag Launch Party

René Froger organiseert een Koningsdag Launch Party op het mede door hem opgezette platform NLmuziek.nl. Van 16.00 tot 19.00 uur zijn via het platform liveoptredens en eerder opgenomen shows te zien van de zanger en onder anderen Dries Roelvink, Edsilia Rombley, Snollebollekes, Tino Martin, Kenny B., Anita Meyer en Gerard Joling.