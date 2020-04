Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Edsilia Rombley - Lieve Mama

Edsilia Rombley zou in mei het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteren, maar nu dat evenement is afgelast, heeft ze weer wat meer tijd voor haar zangcarrière. Samen met haar echtgenoot Tjeerd Oosterhuis en Martin Gijzemijter schreef ze haar nieuwe single Lieve Mama, dat over de band met haar moeder gaat. Rombley plaatste een filmpje op Instagram waarin ze haar moeder verrast en het liedje in haar tuin op gepaste afstand voor haar zingt.

Beluister het nummer hier

52 Video Edsilia Rombley verrast moeder met liedje speciaal voor haar

The Rolling Stones - Living In A Ghost Town

The Rolling Stones verrasten hun fans donderdag met een onaangekondigde nieuwe single. Living In A Ghost Town is het eerste nieuwe materiaal van de band in acht jaar tijd. Frontman Mick Jagger vertelde dat ze in 2019 een nummer hadden opgenomen dat goed in deze tijd past. Ze pasten de songtekst nog wat verder aan en namen delen vanuit huis op. Keith Richards en Jagger besloten het nummer vervolgens vervroegd uit te brengen.

Beluister het nummer hier

Dinand Woesthoff - Whatever Comes For Me

Dinand Woesthoff komt na zes jaar met nieuw solomateriaal. De voormalige zanger van de band Kane bracht in 2014 de single Legendary Lane uit en dat was het laatste dat we van hem hoorden. In de afgelopen jaren heeft hij aan zijn eerste soloalbum gewerkt. De plaat moet later dit jaar verschijnen, maar de eerste single is nu al te beluisteren. Het nummer heet Whatever Comes For Me en de eerste versie werd al in 2015 op Ibiza opgenomen.

Beluister het nummer hier

Alicia Keys - Good Job

Alicia Keys schreef maanden geleden het nummer Good Job, dat volgens haar nu extra relevant is. Ze maakte het lied voor mensen die hard werken, maar zelden te horen krijgen dat ze het goed doen. Ze draagt het nu op aan de mensen die zich inzetten voor de strijd tegen het coronavirus. Good Job is onderdeel van het album ALICIA dat eigenlijk in maart uit zou komen, maar voorlopig is uitgesteld. Keys, die momenteel een hit scoort met Underdog, is wel toegevoegd aan de line-up van het virtuele koningsdagfestival van Radio 538.

Beluister het nummer hier

Maria Mena - Not OK

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat Maria Mena voor het laatst nieuwe muziek uitbracht. De Noorse zangeres, die in Nederland hits scoorde met Just Hold Me en All This Time, keert nog jaarlijks terug naar Amsterdam voor een kerstconcert in Paradiso in Amsterdam. Inmiddels is haar achtste album af en brengt ze de nieuwe single Not OK uit.

Beluister het nummer hier

Glen Faria & Jaïr Faria - Terug Naar Nu

Glen Faria heeft voor zijn nieuwe single de hulp van zijn vijftienjarige zoon Jaïr Faria ingeroepen. De zanger, die eerder muziek uitbracht onder de naam MC Fit, bracht Terug Naar Nu samen met zijn zoon al live ten gehore in de talkshow M. "Kijk hem shinen man! Niet normaal trots op hem", schrijft Faria, die de hits Duurt Te Lang en Zij Weet Het van Davina Michelle en Tino Martin schreef, bij beelden van het optreden op Instagram.

Beluister het nummer hier