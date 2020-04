Davina Michelle en Snelle, die momenteel een nummer 1-hit hebben met 17 Miljoen Mensen, verzorgen op Koningsdag een optreden vanuit het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat maakt organisator ING vrijdag bekend.

De exacte invulling van het concert wordt nog geheim gehouden, hoewel de organisatie vast laat weten dat er verrassingen langs zullen komen. Het optreden is maandag vanaf 9.00 uur live te volgen via YouTube.

Het duo trad eind maart al op in een leeg Rotterdam Ahoy, als onderdeel van Davina Michelles speciale concertreeks. Hun recente duet kwam vervolgens hoog in de hitlijsten terecht.

17 Miljoen Mensen is een nieuwe versie van het nummer 15 Miljoen Mensen. Die plaat van Fluitsma & Van Tijn behaalde in 1996 de eerste plek in de Top 40.