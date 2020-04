Taylor Swift is er donderdag door fans op geattendeerd dat haar oude platenlabel Big Machine Label Group in de nacht van donderdag op vrijdag een album uitbrengt, met daarop liveoptredens van de zangeres. In een bericht op Instagram zegt ze tegen haar volgers dat zij geen toestemming heeft verleend voor de cd.

Volgens Swift gaat het om de opname van een optreden dat zij in 2008 op achttienjarige leeftijd gaf in een radioprogramma. "Volgens Big Machine hebben zij dit album in 2017 al uitgebracht, maar ze gaan het vandaag om middernacht uitbrengen."

Swift en haar vorige platenmaatschappij liggen al langere tijd in de clinch. Scooter Braun, manager van onder meer Justin Bieber, kocht het label in juli voor meer dan 300 miljoen dollar. Als gevolg bezit hij de rechten van de muziek van Swift en zijn ze verwikkeld in een strijd over de muziekrechten.

Daarbij verwijt Swift hen dat Big Machine Records haar verboden zou hebben oude nummers live te zingen tijdens optredens.

'Geval van schaamteloze hebzucht'

"Op mij komt het over alsof ze hun financiën eens hebben bekeken en zich nu realiseren dat het betalen van 330 miljoen dollar voor mijn muziek niet echt de meest slimme keuze was", aldus Swift.

"Naar mijn mening is dit weer een geval van schaamteloze hebzucht in tijden van het coronavirus. Zeer smakeloos, maar vreselijk doorzichtig", besluit de zangeres.

Swift tekende vorig jaar bij Universal Music Group, waar ze wel de rechten bezit van haar eigen muziekopnames.