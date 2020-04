De zeventigjarige Joke Meijer speelt onder de naam Orgel Joke liedjes op Instagram. Inmiddels telt haar account 34.000 volgers en blijft ze ook in de Nederlandse media allerminst onopgemerkt. Met haar filmpjes maakt ze menig (on)bekende Nederlander vrolijk.

Van Bette Midlers The Rose tot aan Wonderful Days van Mental Theo: het repertoire van Meijer is groot. Nadat haar zoon een filmpje op internet plaatste dat door een bekende dj werd opgepikt ging het snel. Zo'n 34.000 volgers verder plaatst Meijer iedere dag een nieuw filmpje op haar account.

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Meijer. In 2004 deed ze haar accordeon en orgel weg vanwege een blessure aan haar pols. Flink wat jaren later pakte ze - aangemoedigd door haar man - het muziek maken toch weer op.

In januari van dit jaar overleed haar man, na een ziekbed van ongeveer vijf maanden. "In deze vervelende periode heb ik mijn keyboard helemaal niet meer aangeraakt", aldus Meijer. Toen het coronavirus ook in Nederland om zich heen greep en de eerste maatregelen werden aangekondigd, was ook de conclusie voor Meijer: thuisblijven.

'Ik heb ook weer dagbesteding'

Meijer heeft zelf een lichte vorm van COPD, dus behoort ze tot de risicogroep. "Mijn kleinzoon kan niet op bezoek komen en in een winkel ben ik al zo'n zes weken niet geweest. Door het maken van muziek heb ik ook weer dagbesteding", aldus Meijer.

Haar zoon moedigde haar uiteindelijk aan om filmpjes op Instagram te zetten. Toen een filmpje werd gedeeld door een bekende dj ging het snel. Meijer: "Mijn dagen zitten nu vaak vol. Ik moet iedere dag een nieuw liedje instuderen en ik geef veel interviews. Dat het zo snel ging, was voor mij echt bizar."

'Het is prachtig om te zien dat ik mensen vrolijk kan maken'

Meijer hoeft zich in tijden van quarantaine niet meer te vervelen en ze geniet erg van de positieve reacties. "Veel mensen plaatsen reacties waarin ze zeggen dat ik hun dag goed heb gemaakt. Het is prachtig om te zien dat ik met mijn muziek mensen vrolijk kan maken."

Nare reacties ontvangt Meijer naar eigen zeggen nauwelijks. "Natuurlijk zitten er soms rotte appels tussen, dat is te verwachten. Mijn zoon beheert zo'n beetje mijn Instagram-account en behandelt media-aanvragen. Hij is zelf ook cameraman geweest en kan beter aanvoelen of iemand die me een bericht stuurt, goede intenties heeft", aldus Meijer.

'Optreden zit er niet in'

Hoelang Meijer nog doorgaat met muziek maken weet ze nog niet, maar als het aan haar ligt, zit een muziekcarrière met vele optredens op de agenda er niet in. "Ik heb bijvoorbeeld veel berichten gekregen van mensen die me naar een studio wilden hebben om daar liedjes te spelen. Dat doe ik nu natuurlijk sowieso niet", aldus Meijer.

Als het normale leven weer op gang is gekomen, verwacht ze dat haar populariteit wel weer af zal nemen. "Dan pakt iedereen toch weer z'n normale leventje op en hebben mensen ook minder tijd om naar mijn filmpjes te kijken. Dat vind ik dan ook helemaal niet erg."

Buiten de zorgen die ook Meijer heeft over de verspreiding van het coronavirus, is het momenteel toch wel de blijdschap en trots over de populariteit van haar filmpjes die overheerst, na de vervelende periode die volgde na het overlijden van haar man. "Maar ik weet zeker dat hij meekijkt van boven en dat hij ontzettend trots op me is."