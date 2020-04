The Rolling Stones hebben donderdag onverwacht een nieuw nummer uitgebracht. Living in a Ghost Town is deels thuis opgenomen, laat Mick Jagger weten op Twitter. Het is de eerste nieuwe muziek die de groep sinds acht jaar uitbrengt.

De zanger vertelt dat de band in 2019 in de studio was om nieuwe muziek op te nemen. "Daar zat een liedje bij dat goed aansluit bij de huidige situatie", zegt Jagger.

Medebandlid Keith Richards vertelt dat hij en Jagger besloten om het nummer, dat eigenlijk bedoeld was voor een nieuw album, versneld uit te brengen.

De Britten hebben vervolgens enkele teksten aangepast die ze thuis opnieuw inzongen en ook pasten ze de geluidsmix aan.

Het is al even geleden dat The Rolling Stones nieuwe muziek uitbrachten. Hun laatste album Blue & Lonesome dateert uit 2016 en bevatte bluescovers. In 2012 was er voor het laatste nieuwe eigen muziek van de groep te horen.